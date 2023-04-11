Президент Абдель Фатах Ас-Сиси в феврале планировал изготовить 40 000 ракет для России и поручил чиновникам держать производство и поставки в секрете, "чтобы избежать проблем с Западом".

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О чем говорится в "тайном документе"

The Washington Post получила документ из множества изображений секретных файлов, размещенных в феврале и марте в Discord, популярном среди геймеров. Именно об этом документе ранее не сообщалось.

Согласно "слитому" документу американской разведки, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 000 ракет для тайной передачи России.

Документ датируется 17 февраля. В нем резюмируются предполагаемые разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставки в Россию артиллерийских снарядов и пороха. В документе Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет "во избежание проблем с Западом".

В документе говорилось, что прах будет производиться на заводе №18, который является названием химического завода с многолетней историей. Также в нем цитируется Салах ад-Дин, который сказал, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это было меньше всего, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за ранее неуказанную помощь".

В документе не уточняется, в чем заключалась предварительная российская помощь. Однако, по словам ад-Дина в документе, россияне сказали ему, что готовы "купить что угодно".

Также в документе разведки цитируется заявление Сиси о том, что он рассматривает возможность продажи "обычных вещей" Китаю, чтобы освободить место для "большого производства Sakr 45", являющегося ссылкой на тип 122-мм ракеты, изготовленной в Египте. В документе прямо не говорится, что ракеты для России это именно "Сакр-45", однако они были бы совместимы с российскими реактивными системами залпового огня "Град".

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Отправил ли Египет оружие в Россию

Отвечая на вопрос по поводу документа и этой ситуации, представитель министерства иностранных дел Египта посол Ахмед Абу Зейд сказал, что "позиция Египта изначально основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами".

Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров,

– сказал он.

Представитель правительства США на условиях анонимности по конфиденциальной информации сказал, что пока неизвестно о каком-либо выполнении плана Египта поставки оружия в Россию. "Мы не видели, чтобы это произошло", – сказал он.

Также сообщается, что в США шокировали действия Египта. Это одна из стран, которым Штаты оказывают больше за всех помощи, развивая партнерские отношения.

Майкл Ханна, директор программ США в Международной кризисной группе, отметил, что администрация Байдена возглавляет усилия Запада, направленные на то, чтобы лишить Россию и ее наемников технологий и оружия, необходимых для войны в Украине. И Америка будет применять меры против стран, помогающих агрессору, включая Иран и Северную Корею.

Мнение о том, что в этой роли будет Египет – это смущение для США,

– сказал он.

Что следует знать о "сливе секретных документов"