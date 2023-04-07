Спикер ГУР Минобороны Украины в эфире национального телемарафона прокомментировал "слив" документов по подготовке к контрнаступлению ВСУ. Об этом пишет 24 Канал.

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Многие данные в "слитых документах" – не секретны

Издание The New York Times сообщило, что в соцсетях якобы появились засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Андрей Юсов отметил, что в Пентагоне проводят расследование этой информации и необходимо дождаться его выводов. Однако из материалов, которые проанализировали в украинской разведке, ничего "секретного" нет.

Он сообщил, что там было много искаженной информации. В частности, в "слитых документах" были ложные цифры по потерям с обеих сторон. Также была информация, собранная OSINT-расследователями из открытых источников. К примеру, потребности украинской армии, которые неоднократно публично обсуждались украинской стороной.

Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нам нужны,

– объяснил Юсов.

Это может быть русской ИПСО

Юсов не исключает тот факт, что информация о "сливе секретных документов" может быть просто враждебной ИПСО. Ведь россияне используют все средства и инструменты, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ и сорвать помощь международных партнеров.

Спикер украинской разведки отметил, что сейчас по поводу правдивости и секретности этих документов проводится расследованием, однако украинцам волноваться не стоит. По его словам, контрнаступление обязательно состоится. И окончательное решение о наступлении принимает Украина верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Такие решения всегда принимаются с учетом ситуации безопасности.