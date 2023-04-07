Валерий Залужный проинформировал участников Ставки об оперативных обстоятельствах по основным направлениям фронта. А Кирилл Буданов рассказал, какие действия Россия предположительно совершит в ближайшее время.

Обратите внимание Зеленский ответил, рассматривают ли возможность отвода войск ВСУ из Бахмута

Тем временем командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили во время заседания о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Также уделили внимание:

ходу формирования и укомплектования вооружением новых бригад;

уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Утечка информации о планах ВСУ – что известно

Недавно СМИ сообщили якобы об утечке данных о предстоящем контрнаступлении ВСУ. В частности, якобы говорится о подробно изложенных планах США и НАТО по развитию украинской армии перед анонсированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.

В то же время в ВСУ отметили, что враг ведет активную информационную войну. Любые вбросы страна-террористка пытается использовать в своих позорных целях. Россияне теряют оптимизм. Мужество героев ВСУ, их стойкость становится легендарной и стачивает все имперские амбиции российских захватчиков.