Так, накануне в СМИ сообщили об "утечке" документов относительно украинского наступления, к которой может быть причастна Россия. Время от времени россияне пытаются показывать, что они владеют всей информацией о наступлении ВСУ. Мол, наши войска истощены, а они – готовы к удару. Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Россияне теряют оптимизм
По словам спикера, если подробно изучать всю линейку россиян – от центральных телеканалов до телеграм-каналов, которые продвигали наиболее нацистские нарративы по отношению к украинцам – сейчас там уже супер-бравады и нет.
"Они начинают перечитывать статью полковника запаса России Михаила Ходарёнка "Прогнозы кровавых политологов". Фактически как человек, имеющий нормальное военное образование и знавший примерно наши и их ресурсы, он все рассчитал", – заметил Череватый.
Это транслируется по центральным телеканалам. Уже сам руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не столь оптимистичен.
Наша оборона, мужество героев, их стойкость уже становится легендарной и стачивает все их имперские амбиции. Я думаю, это только вопрос времени (успех контрнаступления ВСУ – 24 Канал),
– уверяет представитель Восточной группировки войск.
Сейчас на Востоке Украины идут адские бои. Наши защитники воюют в ужасных погодных условиях, под постоянным огнем врага. Как отмечает Череватый, герои Бахмута истощают противника, уничтожают его боевой потенциал, чтобы тем собратьям, которые проходят подготовку и учатся на новейшей технике, было гораздо легче.
"В наступлении всегда большие потери. Им будет гораздо легче выбить истощенного, обескровленного и отчаявшегося в своей победе врага", – подытожил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Что известно об "утечке"
- В соцсетях появились засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед анонсированным контрнаступлением. Пентагон расследует, кто мог стоять за обнародованием документов.
- Военные аналитики утверждают, что некоторые разделы документов, вероятно, изменили. К примеру, там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших россиян. Это может указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.
- Документы не содержат конкретных планов боевых действий. В частности, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако там говорится о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта. К примеру, уровень затрат боеприпасов HIMARS.
- Аналитики предостерегают, что для опытных российских военных эти документы содержат много соблазнительных подсказок.
- Часть документов выглядит аутентично, говорят эксперты, и может предоставить России ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сложившихся украинских подразделений и других военных подробностях.