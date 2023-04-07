Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью заявил, что его страна вместе с другими союзниками обязалась помогать Украине. Однако окончательное решение о деоккупации своих территорий должен принимать украинский президент и народ.

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В вопрос освобождения Крыма должны учесть мнение украинцев

Блинкен уверен, что долгожданное контрнаступление начнется в ближайшее время. Однако в вопросе деоккупации некоторых регионов, по мнению госсекретаря США, Владимир Зеленский должен учитывать мнение народа.

Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели,

– заявил Блинкен.

В интервью госсекретарь отметил, что все партнеры, которые поддерживали и помогали Украине, вскоре самостоятельно смогут наблюдать, как ВСУ будут проводить контрнаступление. Вместе с тем вопрос об освобождении Крыма, по мнению Блинкена, должен принимать непосредственно Владимир Зеленский вместе со своими гражданами.

"Украина – демократия. Президент Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", – объясню Блинкен свое заявление.

"Когда начнется – вы все увидите"

Информация о времени и месте будущего украинского контрнаступления закрыта, а не публична. Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы своими глазами увидят, когда начнется контрнаступление.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодня абсолютно закрыт. Имейте это в виду", – сказал Данилов.

По его словам, у россиян есть два пути, чтобы освободить оккупированные территории: либо добровольно поедут в Россию, либо будут туда отправлены грузом под названием "груз 200".