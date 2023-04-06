Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, данные о контрнаступлении знает ограниченный круг лиц.
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Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду,
– отметил Данилов.
Он отметил, что в России "очень волнуются по поводу событий, которые будут происходить в дальнейшем", ведь они будут явно не в пользу России.
"Мы осознаем, что эти события будут не в пользу России. Мы понимаем, что мы делаем. Понимаем, для чего", - добавил Данилов.
Два способа возвращения россиян
В то же время секретарь СНБО отметил, что "мы не понимаем, для чего Россия ворвалась на нашу территорию", но заверил, что россияне таки вернутся домой.
Все они отсюда отправятся соответствующим образом: либо добровольно покинут наши территории, либо будут туда отправлены грузом, который называется груз 200,
– подчеркнул Данилов.
Что известно о предстоящем контрнаступлении
- В феврале руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что следующие 3 месяца в войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.
- Кроме того, министр обороны Алексей Резников отмечал, что контрнаступление ВСУ должно начаться в апреле – мае этого года по нескольким направлениям.
- 3 апреля на подготовку контрнаступления намекнул президент Владимир Зеленский, отметив, что не будет говорить о конкретных вещах, чтобы не дать возможность террористам из России подготовиться к методам и шагам по деоккупации. Президент лишь заявил, что "мы это сделаем, а у окупантов еще есть время уйти".