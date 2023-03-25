Важное заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анны Маляр. Она напомнила, что именно тишина является условием успеха спецопераций.
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Благо, никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий,
– отметила Анна Маляр.
Она подчеркнула, что именно тишина тогда позволила военным выиграть время и сделать свою работу.
Только три человека в Украине имеют право говорить о замыслах
По словам Маляр, только три человека в Украине имеют право обнародовать стратегические военные планы и замыслы. Среди них:
- верховный главнокомандующий – Владимир Зеленский;
- министр обороны – Алексей Резников;
- главнокомандующий ВСУ – Валерий Залужный.
Все остальные, по ее словам, могут только цитировать.
Информация – это тоже оружие
Маляр также призвала не обсуждать в эфирах предстоящее контрнаступление: журналистам не следует задавать экспертам соответствующие вопросы.
Также Маляр считает, что не стоит писать блоги и посты на эту тему, не нужно вообще публично обсуждать военные планы украинской армии.
У нас один стратегический план – освободить все наши территории. А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие и мы ею тоже воюем,
– сказала заместитель министра.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- Сегодня, 25 марта, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны пока не могут начать контрнаступление, которое запланировано на весну этого года.
- Украине необходима дополнительная поддержка оружием. В частности, нужны боеприпасы и истребители.