Важливу заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр. Вона нагадала, що саме тиша є умовою успіху спецоперацій.
Увага Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: яку причину називає президент
Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій,
– зазначила Ганна Маляр.
Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.
Тільки троє людей в Україні мають право говорити про задуми
За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми. Серед них:
- верховний головнокомандувач – Володимир Зеленський;
- міністр оборони – Олексій Резніков;
- головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний.
Всі інші, за її словами, можуть лише цитувати.
Інформація – це теж зброя
Маляр також закликала не обговорювати в ефірах майбутній контрнаступ: журналістам не слід ставити експертам відповідних запитань.
Також Маляр вважає, що не варто писати блоги та пости на цю тему, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.
У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо,
– сказала заступниця міністра.
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- Сьогодні, 25 березня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони поки що не можуть розпочати контрнаступ, який запланований на весну цього року.
- Україні потрібна додаткова підтримка зброєю. Зокрема, необхідні боєприпаси та винищувачі.