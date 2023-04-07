Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю заявив, що його країна разом з іншими союзниками зобов'язалися допомагати Україні. Проте остаточне рішення щодо деокупації своїх територій має приймати український президент та народ.

Важливо Удар у відповідь Росії: у CNN спробували змоделювати майбутній контрнаступ ЗСУ

У питання звільнення Криму мають врахувати думку українців

Блінкен впевнений, що довгоочікуваний контрнаступ розпочнеться найближчим часом. Проте у питанні деокупації деяких регіонів, на думку держсекретаря США, Володимир Зеленський має враховувати думку народу.

Це включає контрнаступ, який, ймовірно, почнеться в найближчі тижні,

– заявив Блінкен.

В інтерв'ю держсекретар зазначив, що всі партнери, які підтримували й допомагали Україні незабаром самостійно зможуть спостерігати, як ЗСУ будуть проводити контрнаступ. Разом з тим, питання щодо звільнення Криму, на думку Блінкена, має приймати безпосередньо Володимир Зеленський разом зі своїми громадянами.

"Україна – демократія. Президент Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також має бути відкритим для волі українців", – пояснює Блінкен свою заяву.

"Коли почнеться – ви все побачите"

Інформація про час і місце майбутнього українського контрнаступу є закритою, а не публічною. Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українці на власні очі побачать, коли почнеться контрнаступ.

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", – сказав Данілов.

За його словами, у росіян є два шляхи, щоб звільнити окуповані території: або добровільно поїдуть до Росії, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву "вантаж 200".