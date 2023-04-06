6 квітня видання опублікувало статтю під назвою "Україна готується завдати удару у відповідь Росії. Час буде ключовим". Основні тези матеріалу читайте далі.

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Підготовка триває повним ходом

"Витримайте шторм, виснажіть ворога, а потім завдайте удару у відповідь", – так видання починає свій матеріал, називаючи це мантрою українських військових, яку зараз повторюють високопосадовці США та НАТО. CNN припускає, що Україна ще не визначила напрямок чи напрямки контрнаступу, але ретельно вивчає лінію фронту та слабкі місця Росії так, як перед початком Харківської операції у вересні минулого року.

Опираючись на слова керівника ГУР МО Кирила Буданова видання називає контрнаступ вирішальною битвою цієї війни, до якої йде активна підготовка.

Це говорить про те, що українці можуть не поспішати, щоб максимізувати можливості. Передбачення – дурна справа; найближчими тижнями буде багато блефу та дезінформації про наміри. Але підготовка йде повним ходом,

– йдеться у матеріалі.

Основними елементами підготовки видання називає завершення підготовки та інтеграцію нових підрозділів, деградацію російського тилу, стійкий ланцюг матеріально-технічного забезпечення та розвідку в режимі реального часу.

Колишній генерал армії Австралії Мік Раян зазначив, що саме розвідувальні дані дозволять виявити слабкі місця в російській обороні. Окремо генерал відзначив те, що Україна формує нові підрозділи, які матимуть на озброєнні сучасну західну бронетехніку й можуть бути майже укомплектованими.

Проте Раян так само відзначає, що наступальні операції потребують великої кількості пального, боєприпасів, продовольства, медичних товарів і запасного обладнання. Тому логістика є дуже важливою.

Південь чи Схід – де ЗСУ можуть почати контрнаступ?

Насамперед варто відзначити, що будь-які припущення щодо перебігу бойових дій є тільки припущеннями. Саме такими є теорії CNN, які стверджують, що удари по логістичних центрах, скупченнях живої сили й техніки та боєкомплектах і диверсійні операції можуть бути передумовою контрнаступальних дій, і це, як стверджує видання, помітно на Запорізькому напрямку та в тимчасово окупованому Криму.

Однак вищезгаданий Мік Раян переконаний, що наступальних дій з боку України варто очікувати щонайменше на двох напрямках, зокрема, для того, щоб росіяни не розуміли, куди буде завданий головний удар.

Немає військового завдання, яке було б важче спланувати, організувати та здійснити,

– так каже Раян про підготовку контрнаступу.

Видання відзначає переваги наступу на Півдні, який дозволить позбавити росіян сухопутного коридору до Криму, повернути під контроль Запорізьку АЕС і Північнокримський канал. Також це дасть можливість позбавити росіян на лівобережжі Херсонщини боєздатності.

Катерина Степаненко з Інституту вивчення війни погоджується із твердженням, що один напрямок для контрнаступу – помилка. За її словами, наступи на Півдні та Сході можуть бути взаємопідтримуючими і створити додаткові проблеми для росіян.

Однак CNN не виключає, що сигналом про контрнаступ з боку України може стали контрудар за участю підготовлених сил у Бахмуті, опираючись на слова командувача Сухопутними військами Олександра Сирського про те, що захисники міста-фортеці мають створити умови для контрнаступу.

Імпульс Харківщини: яким може бути перебіг контрнаступу

Видання відзначає, що Росія свідома того, що Україна планує контрнаступ. Зокрема, про це свідчить зведення та укріплення оборонних ліній. Мік Раян переконаний, що у росіян, ймовірно, є мобільні групи для відбиття атак. Однак експерти оцінюють перевагу України, опираючись на гнучкість, адаптивність та інноваційність, баланс навичок та мотивації українських воїнів.

Водночас російським військам не допомогла суттєво змінити ситуацію осіння мобілізація, а за останні місяці, крім часткових просувань на деяких напрямках, успіху ворог не має. Крім того, дається у знаки конфлікт у російському командуванні. Тому австралійський генерал Раян припускає, що в найближчі тижні росіяни вирішуватимуть, чи переходити до оборони.

Вони (ЗСУ – 24 Канал) захочуть не тільки здивувати росіян часом і місцем їх основного та допоміжного удару, але захочуть створити оперативний темп, який перевершить здатність росіян відповісти швидко або в потрібний час потрібною силою,

– переконаний Раян.

Як приклад видання наводить Харківську операцію, коли імпульс швидких успіх атак на початку контрнаступу фактично зумовив подальший хід бойових дій. На такий же імпульс зараз, зокрема, сподіваються у США. Однак, ймовірно, мова не йде про те, що фронт посиплеться так само швидко. Радше про те, що імпульс матиме позитивний вплив на подальші дії ЗСУ і підвищить їх ефективність.