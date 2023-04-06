Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, російські окупанти думали, що їхня так звана "спєциальная ваєнная апєрация" триватиме всього кілька днів. Вони не очікували великого спротиву і сподівалися зробити все за "кримським сценарієм".

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Насправді можливі лише два варіанти подальшого розвитку війни. Або Україна програє – і тоді настає буквальне знищення усього нашого народу. Навіть якщо все фіналізується за прикладом 2014 року з постійною та умовно сталою лінією розмежування, то в середньостроковій перспективі Україна зникне як держава.

Тому, як підкреслив Подоляк, ми маємо лише один варіант – вибити окупантів з усієї території України. І контрнаступ ЗСУ суттєво в цьому допоможе.

Важливо – карта бойових дій за 6 квітня: дивіться відео

Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Подоляк наголосив, що є 4 важливі складові контрнаступу. Коли усе зійдеться в один "пазл", тоді ця операція розпочнеться.

Перша складова – триває накопичення зброї та відповідної техніки для контрнаступу.

– триває накопичення зброї та відповідної техніки для контрнаступу. Друга – українські військові інтенсивно тренуються та проходять злагодження для участі у цій операції.

– українські військові інтенсивно тренуються та проходять злагодження для участі у цій операції. Третя – Генеральний штаб продовжує планування майбутнього контрнаступу з урахуванням усіх можливих факторів.

– Генеральний штаб продовжує планування майбутнього контрнаступу з урахуванням усіх можливих факторів. Четверта – інформаційна складова, яка впливає на психологічний стан ворога.

Ці чотири складові поступово модеруються. Думаю, що ми вийдемо на певні дати, коли будуть вирішені певні питання,

– зауважив Подоляк.

Україна готується до контрнаступу