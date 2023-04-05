Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував слова президента Чехії Петра Павела про те, що в України буде лише один шанс на контрнаступ.
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Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона має суб'єктивний характер,
– заявив Резніков.
Позитив у заяві чеського президента
Міністр висловив думку, що оцінка Петра Павела містить корисний для України маседж – "європейські країни мають потужніше об'єднатися і посилити допомогу Україні, щоб цей контрнаступ, цей удар, був максимально успішним і ефективним, щоб не дати шансу ворогу стримати цей контрнаступ".
Тобто, його заклик такий. Дуже часто публічні заяви політиків, особливо перших осіб, треба читати і тлумачити як символи, не зовсім так, як вони прозвучали,
– сказав Резніков.
Що цьому передувало
- В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung Петр Павел заявив, що підтримка України західними країнами може бути меншою через втому від війни.
- Він зазначив, що якщо підтримка Вашингтона після виборів у США у 2024 році зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться.
- На думку Павела, у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції.