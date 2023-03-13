Потреба в автомобілях на фронті є завжди, адже вони часто ламаються та можуть потрапляти під обстріли. Які саме автівки найкраще підходять для ЗСУ та як їх підготувати перед передачею військовим, розповідає 24 Канал.

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Для яких задач на фронті використовуються автомобілі

Переважно автомобілі на передовій використовуються для покращення мобільності, а не для виконання бойових задач. Так військові можуть швидко змінити позицію і залишитися непоміченими.

Окрім того, звичайні автомобілі можна дообладнати та перетворити на бойові машини. Наприклад, на пікапах Mitsubishi українські військові Криворізької бригади тероборони встановлювали трофейні пускові установки "Град", а на пікапах Toyota Land Cruiser – зенітні кулемети.

Тому пікапи є одними із найпопулярніших автівок для армії. Загалом же на фронті найголовніше – мати справне авто, яке має хорошу проходимість, каже військовий експерт Олексій Гетьман.

Олексій Гетьман Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Найкраще для фронту підходять машини, які мають хорошу проходимість, наприклад, джипи. На війні доводиться долати важкопроходимі ділянки, на яких не кожне авто впорається. При цьому машина може бути легкою.

Інколи військовим потрібні й невеликі легкові авто. Це зручно для маскування, адже легкова машина низька та непомітна, на відміну від позашляховика. Часто використовуються довгі легковики-універсали – окрім БК, на можна перевозити продукти, вивезти поранених, загиблих.

Які марки авто є найпопулярнішими За словами експертів, популярними марками автомобілів є пікапи Mitsubishi L 200 та Nissan Navara, мікроавтобус, який використовується для перевезення особового складу Volkswagen T4, автомобіль для перевезення вантажів Mitsubishi Pajero.



Пікапи Mitsubishi L200 / АТБ-Маркет

Чи має автомобіль бути новим

Деякі благодійні організації купують нові автомобілі для ЗСУ, однак це варто робити тільки для того, щоб зекономити час на техогляд та пошук авто.

Оскільки авто у будь-якому разі стикнеться зі складними викликами, після яких йому, скоріше за все, знадобиться ремонт чи заміна, купувати нові машини не потрібно. Наприклад, різниця у ціні між новими та підтриманими пікапами становить близько 20 тисяч євро, що дозволило б купити ще 3 автівки.

Проте важливо, щоб підтриманий автомобіль був повністю справним і не вимагав частого ремонту. Адже військові не можуть поїхати на СТО і лагодити машини їм доводиться самостійно і за власний кошт. Тому обирати машину для ЗСУ слід ретельно та провести техогляд перед передачею на фронт.

Водночас благодійний фонд "Повернись живим" закупляє виключно нові автомобілі. Це пояснюють гарантією ідеального технічного стану авто. Різниця у грошах, за словами представників фонду, не така велика.

Підтримані автівки за 6000 доларів навіть не доїдуть навіть до України. Через те що вони часто ламаються, захисники змушені витрачати час на їх ремонт. Нові автівки коштують 22 000–26 000 доларів, що не на стільки більше,

– сказав директор одного з департаментів фонду в коментарі 24 Каналу.

Загалом фонд закупив 752 авто та 11 бронеавтомобілів. Більшу частину з куплених авто становили пікапи.

При виборі авто для фронту не потрібно звертати увагу на витрати пального. Це важливо у повсякденному житті, але не має значення на війні.

Коли люди обирають машину для цивільного користування, вони зазвичай звертають увагу на витрати пального. Проте на фронті це не важливо. Найголовніше – це потужність автомобіля,

– розповів Олексій Гетьман у коментарі 24 Каналу.

Скільки коштують такі авто

Часто вигідніше придбати авто за кордоном. Для цього можна скористатися сайтами пошуку підтриманих авто, наприклад, olx.pl та Ooyyo в Польщі. Найдорожче коштують пікапи, а от позашляховик чи бус можна купити досить недорого.

Як і раніше, за авто для ЗСУ не потрібно платити податки. Для ввезення машини з-за кордону потрібно тільки заповнити митну декларацію.

Купити підтримане авто для ЗСУ в Україні обійдеться значно дорожче. Згідно з інформацією сайту AutoRia, ціни на пікапи Ford, які підійдуть для фронту, стартують від 4200 доларів, а пікап Mitsubishi не вдасться знайти дешевше 6500 доларів.



Вартість авто для ЗСУ в Україні та Польщі / Інфографіка 24 Каналу

Скільки коштує підготувати авто перед відправленням на фронт

Для того, щоб автомобіль могли використовувати військові, його потрібно підготувати. Окрім ретельного техогляду потрібно пофарбувати автомобіль – влітку в колір хакі, а взимку в білий. Також потрібно накинути на авто маскувальну сітку або інші засоби маскування.

Для того, щоб військові не витрачали часу на підготовку автомобіля, це зазвичай роблять волонтери. Повне фарбування авто в Україні коштує близько тисячі доларів, однак деякі СТО роблять знижки для військових авто.

Тобто, загалом придбати та підготувати авто для армії обійдеться у середньому в 4–5 тисяч доларів або 160–200 тисяч гривень.

Які документи потрібні для перетину кордону

Для ввезення автомобіля на територію України потрібен стандартний пакет документів:

свідоцтво про реєстрацію;

договір купівлі-продажу;

експортна декларація ЕХ.

Окрім того, кажуть фахівці, бажано мати гарантійний лист-звернення від благодійного фонду, громадської організації чи військової частини.

Такий документ не є обов’язковим для ввезення транспортного засобу як гуманітарної допомоги, проте скоротить кількість запитань: працівники митниці та прикордонники точно будуть знати, що автомобіль ввозять за призначенням. Також такий лист хоч і не гарантовано, проте може допомогти проїхати поза чергою на стороні іншої держави.