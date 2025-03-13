Зауважимо, що ці події відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль щодо встановлення перемир'я. Про перебіг подій в Курській області та ситуацію у прилеглих до України територіях – читайте в хронології 24 Каналу.

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Яка ситуація на Курщині та біля кордону

13:53, 13 березня Путін розповів, як будуть ставитися до українських військових на Курщині Путін відвідав Курську область і заявив, що українських військових у регіоні слід вважати терористами. Він також наголосив на потребі звільнення Курської області та створення "буферної зони" вздовж кордону. Водночас російські пропагандистські ресурси повідомили, що іноземні найманці, які воюють у Курській області, не підпадають під Женевську конвенцію.

13:52, 13 березня Сирський розповів, що Росія планує перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що російська армія застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій, щоб прорвати оборони українських воїнів, витіснити наші війська з території Курщини та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей.

13:51, 13 березня Сирський наголосив на пріоритетності збереження життів українських воїнів Сирський зазначив, що авіація Росії здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Внаслідок цього Суджа майже повністю зруйнована. У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі,

– пояснив головком. Попри посилений тиск російсько-північнокорейської армії, Сили оборони даватимуть відсіч на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

13:49, 13 березня В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що операція ЗСУ в Курській області триває. Демченко додав, що спроб прорвати український кордон росіяни наразі не роблять. Водночас Росія нав'язує бої в прикордонні Сумщини.

13:47, 13 березня В ISW проаналізували візит Путіна на Курщину Вперше, після заходу ЗСУ, Путін відвідав військовий командний пункт у Курській області. Аналітики ISW вважають, що в такий спосіб він намагається показати військову силу перед переговорами зі США про тимчасове припинення вогню. В Інституті вивчення війни звертають увагу на одяг Путіна – те, що він був у військовій формі, є помітним кроком, оскільки під час своїх візитів на фронт у квітні 2023 року він носив костюм.

13:43, 13 березня Сирський розповів про ситуацію в Курській області Увечері 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію в Курській області Росії. Він розповів, що росіяни застосовують штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву оборони, витіснення українських військ з території Курської області та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей. Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

13:42, 13 березня Росіяни, ймовірно, зайшли в Суджу Вже 12 березня аналітики DeepState оновили свою мапу. На ній було показано, що російські війська, ймовірно, зайшли у Суджу. Пізніше аналітики написали, що у Суджі тривають активні бої. За даними експертів, ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема в телеграм-каналах, після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви, варто уважніше дивитися на мапу та бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, попри публікації від росіян в центрі Суджі,

– наголосили у DeepState.

13:41, 13 березня Зеленський розповів про ситуацію на Курщині Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи ЗСУ продовжують виконувати завдання на території Курської області. Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших воїнів,

– зазначив Зеленський. Він додав, що дії російської сторони наступними днями зрозумілі – "підіймати градус" ворог планує не лише на Курському напрямку. Перед будь-яким форматом дипломатії Росія вдається до своєї "методички", тож не виключено й залякування ядерного характеру.

13:39, 13 березня У DeepState відповіли, коли почала ускладнюватися ситуація для ЗСУ у Курській області Співзасновник й аналітик DeepState Роман Погорілий розповів, що ситуація для ЗСУ в Курській області почала погіршуватися на початку 2025 року через накопичення сил ворогом для наступальних дій і ураження нашої логістики. Аналітик зауважив, що окупанти в Курській області здійснювали тиск з лівого нашого флангу на лінії Погребки – Свердликово – Миколаєво-Дар'їно. Там здійснювався тиск безперестанку, у них там були досить суттєві накопичення, і коли вони мали просування в сторону Свердикового, відповідно зайняли його, там почалися певні проблеми, які розгорталися вже та набирали обертів з ураженням логістики,

– пояснив Погорілий. Співзасновник DeepState наголосив, що особливо найбільше проблем для нас з логістикою почалися тоді, коли окупанти зайняли район вздовж кордону, де проходить лінія населених пунктів Журавка – Новеньке. Саме там уже збільшувалися ураження логістики на трасі Юнаківка і в цілому в напрямку Суджі.

13:37, 13 березня Окупанти посилили тиск на Курщині Увечері 11 березня аналітики DeepState повідомили, що росіяни продовжують тиснути на Курщині. За словами аналітиків, росіяни закріплюються та підтягують власні сили до східної частини Суджі. Через це українські війська займають відповідні рубежі задля стримування тиску окупантів і стабілізації ситуації у цьому районі.