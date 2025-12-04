Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Які ворожі цілі постраждали від удару ГУР?

4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в окупованому Криму бійці спеціального підрозділу ГУР МО України "Примари" успішно знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

У цю ж ніч удару зазнав і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

За даними ГУР, українські спецпідрозділи продовжують здійснювати цілеспрямовані операції, спрямовані на послаблення російської системи протиповітряної оборони в Криму.

Зокрема, регулярно виводяться з ладу радіолокаційні станції, зенітні комплекси, а тепер – і авіаційна техніка окупаційних сил.

Розвідники уразили російський винищувач: дивіться відео від ГУР

Зауважимо, що у вересні "Примари" також доволі результативно відпрацювали по Кримському півострові. Тоді серед уражених об'єктів були й російські протичовнові літаки Бе-12. Крім того, бійцям Сил оборони вдалось знищити російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.

До речі, за останню добу Сили оборони України ліквідували 1140 російських військових, а також три танки, три бронемашини та одну реактивну систему залпового вогню.

Що відомо про інші успішні операції українських бійців?