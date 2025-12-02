Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР.

Як розвідники мінусують ППО ворога?

Дрони воєнних розвідників вкотре атакували елементи ворожої ППО на Донбасі. Вони вдарили по цих елементах 29 листопада.

Під ураження потрапили радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:

пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні;

одразу 2 дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

В розвідці зазначають, що такі удари зменшують можливості окупантів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України.

Удари по елементах ворожої ППО на Донбасі: дивіться відео

