Как разведчики минусуют ПВО врага?

Дроны военных разведчиков в очередной раз атаковали элементы вражеской ПВО на Донбассе. Они ударили по этим элементам 29 ноября.

Под поражение попали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали

пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В”, которая находилась на боевом дежурстве;

сразу 2 дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

В разведке отмечают, что такие удары уменьшают возможности оккупантов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины.

