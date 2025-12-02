Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Как разведчики минусуют ПВО врага?
Дроны военных разведчиков в очередной раз атаковали элементы вражеской ПВО на Донбассе. Они ударили по этим элементам 29 ноября.
Под поражение попали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали
- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В”, которая находилась на боевом дежурстве;
- сразу 2 дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
В разведке отмечают, что такие удары уменьшают возможности оккупантов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины.
Удары по элементам вражеской ПВО на Донбассе: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
Недавно Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня.
Они попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК врага. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.
В ноябре мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии.
Тогда в результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27; аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10"; РЛС 55Ж6У "небо-У"; РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции; РЛС П-18 "терек".