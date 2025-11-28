Силы беспилотных систем ВС Украины сообщили, что операцию проводили во взаимодействии с еще несколькими подразделениями, пишет 24 Канал.

Что известно о поражении российских ЗРК?

Подразделения Сил обороны продолжают наносить болезненные удары по российской системе ПВО. Операторы FPV-дронов батальона Asgard, который входит в 412-й бригады Nemesis, во взаимодействии с ГУР МО и 12 ОЦСП попали сразу в три дорогостоящие зенитные комплексы врага.

Повреждены вражеские "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Известно, что именно эти системы являются основными элементами российской противовоздушной обороны на оперативно-тактическом уровне.

В СБС отмечают, что уничтожение таких комплексов существенно ослабляет вражескую ПВО и открывает дополнительные возможности для работы украинских сил как на передовой, так и в глубоком тылу противника.

О каких еще потерях россиян нам известно?