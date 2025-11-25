На спутниковых снимках видны серьезные повреждения самолета А-60 и еще одного борта, который ранее был идентифицирован как Ил-76, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какой самолет потеряла Россия в Таганроге и чем это грозит?

Однако на старом спутниковом снимке хорошо видно опоры антенны радиолокационной станции, расположены над крылом самолета. Это четкий признак того, что перед нами не обычный транспортный Ил-76, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Отличить именно А-100 от предыдущих моделей – А-50 и А-50У – помогает дополнительная антенна над кабиной пилотов.

Самолеты на территории завода после атаки 25 ноября / Фото "Гарбуз"

Самолеты на территории завода до атаки 25 ноября / Фото "Гарбуз"

А-100ЛЛ много лет стоял на территории завода "ТАНТК им. Бериева", потому что служил основным испытательным стендом для всей программы создания нового самолета ДРЛВ А-100 "Премьер" и модернизации старых А-50.

Уничтожение этого самолета – серьезная потеря для российской программы ДРЛО. Без него испытания и разработка систем фактически срываются.

Учитывая то, что программа А-100 "Премьер" и так много лет балансировала на грани закрытия, уничтожение лаборатории может окончательно похоронить ее. Россия пыталась запустить этот проект еще с 2000-х годов и обещала поставить первые самолеты в 2016 году – однако теперь шансов завершить программу почти не осталось.