Нынешние успехи россиян могут усилить влияние сторонников линии о том, что поддержка Украины вооружением якобы не имеет смысла и что мир следует принимать на условиях Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Каких темпов наступления достигла Россия в Украине?

В ноябре российская армия заняла около 200 квадратных миль (322 квадратных километра), вдвое больше, чем в октябре. Эти данные приводит DeepState. Институт изучения войны отмечает, что такие темпы приближаются к самым интенсивным со времени начала вторжения почти четыре года назад.

Владимир Путин настаивает, что Донбасс будет подчинен России – путем переговоров или силой. Один из вариантов мирного урегулирования, который обсуждали с командой действующего президента США Дональда Трампа, предусматривал масштабные территориальные уступки со стороны Украины. Киев и европейские партнеры эту идею отвергли.

На востоке российские силы также продвигаются в зоне Северска, продолжая наступление в направлении укрепленного Славянска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел накануне длительный разговор со Стивом Уиткоффом, представителем Белого дома в переговорах по России, и Джаредом Кушнером, которые приобщены к процессу. Вскоре после этого Кремль осуществил массированный ракетно-дроновой удар по украинским городам и критической инфраструктуре.

Между тем позиции США выглядят противоречивыми: Дональд Трамп младший заявил, что его отец может вообще отказаться от переговоров, тогда как американский дипломат Кит Келлогг настаивает, что договоренность "очень близка". Совместное заявление украинских и американских переговорщиков с призывом к России продемонстрировать готовность к долговременному миру только усилила неопределенность.

В понедельник Владимир Зеленский должен встретиться на Даунинг-стрит с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом. Экстренный саммит выглядит как попытка гарантировать, что Украина не окажется "предана" в переговорах, которые все сильнее контролируют США – о таких опасениях ранее косвенно сигнализировал Макрон.

В недавнем отчете администрации Трампа по нацбезопасности Европу фактически обвинили в блокировании мирного процесса, а из формулировки убрали упоминание о России как прямой угрозе, что Москва немедленно приветствовала.

Несмотря на локальные успехи России, эксперты отмечают, что ситуация не является критической. Покровск стоит на грани падения после длительных боев, Мирноград – под угрозой окружения. Растянув украинские ресурсы вдоль всего фронта, российские войска продвинулись в Запорожской области и снова давят на Купянск. Впрочем, аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми замечает, что никакого "краха" украинской обороны нет.

По его мнению, даже потери территорий на юго-востоке не является стратегической катастрофой – Россия захватывает преимущественно мелкие населенные пункты и сельскохозяйственные угодья, что не меняет ситуацию.

Аналитики ожидают, что продвижение России может снова замедлиться, особенно с началом зимы. Однако Путин уже приказал своим войскам готовиться к зимним боям, что указывает: уступать требования по территориям он точно не планирует.

Россия захватила 1,45% территории Украины ценой 1% мужского населения