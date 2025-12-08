Темп наступления России остается крайне медленным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Сколько территорий смогла оккупировать Россия за 3 года и чего ей это стоило?

Издание, опираясь на открытые источники, свидетельства инсайдеров и различные аналитические отчеты, оценивает общие потери российских войск от 24 февраля 2022 года в пределах 1 – 1,35 миллиона военных убитыми и ранеными. Это превышает совокупные боевые потери армии США за время Второй мировой войны.

В материале отмечается, что примерно 1% трудоспособных российских мужчин мог погибнуть на фронте. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что только в первой половине 2025 года погибло около 100 тысяч российских военнослужащих.

В плане продвижения Россия также демонстрирует низкие результаты. В 2025 году ей удалось оккупировать 4562 квадратных километра украинской территории, в 2024 году – 3734. Ноябрь стал лучшим для нее месяцем года – около 690 оккупированных квадратных километров. Впрочем, общая динамика остается медленной: с осени 2022-го Россия продвинулась лишь на дополнительные 1,45% территории Украины.

"Ни один крупный город не переходил из рук в руки. Россия пыталась полностью захватить Покровск, который с населением 61 тысяч человек был лишь 73-м по величине городом Украины до войны, в течение 14 месяцев. Даже сейчас город пал не полностью", – напоминает издание.

Для установления контроля над неоккупированными частями Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области России нужно захватить еще 20 345 квадратных километров. Даже при нынешнем условно благоприятном для России темпе это затянется как минимум до мая 2028 года, а потери ее армии будут огромными.

Большинство боевых действий сейчас идет в городах, что не дает быстрых изменений линии фронта, но потенциально может создать условия для отдельных стратегических успехов России.

