Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 8 декабря?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 181 680 (+810) человек;
- танков – 11 403 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 689 (+1);
- артиллерийских систем – 34 917 (+10);
- РСЗВ – 1 562 (+0);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530);
- крылатых ракет – 4 058 (+4);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 182 (+47);
- специальной техники – 4 018 (+3).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях оккупантов
2 декабря дроны уничтожили не менее двух резервуаров с топливом на Ливенской нефтебазе в Орловской области. Стоит заметить, что каждый резервуар на нефтебазе в Ливнах способен вмещать до 2000 кубических метров топлива.
Силы специальных операций ВСУ уничтожили группу российских военных в Яровой Донецкой области, когда враг пытался использовать погодные условия и просочиться в город. Среди трех ликвидированных оккупантов был африканец с позывным "Малик".
В Херсонской области ГУР МОУ и местное Движение сопротивления взорвали автомобиль, в результате чего погибли двое захватчиков. Они принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии, "отличившейся" военными преступлениями.