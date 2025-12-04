Среди ликвидированных был африканец с позывным "Малик". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

Как ССО удалось ликвидировать группу российских военных?

По данным украинских защитников, россияне решили использовать сложные погодные условия и просочились в Яровую в Донецкой области. Целью оккупантов была разведка огневых позиций и позиций экипажей БпЛА.

ССО уничтожили группу российских военных: видео Сил специальных операций

Россияне взяли в плен местного жителя, пытали его и принуждали к сотрудничеству. Во время выполнения очередного поручения от врага, его перехватили операторы ССО. После быстрого опроса, украинские военные налетели на захватчиков.

Две подгруппы провели доразведку здания, где скрывались россияне. Завязался бой, который длился несколько минут. В результате удалось успешно выполнить задание и уничтожить трех военнослужащих российской армии. Один из них оказался африканцем с позывным "Малик". Также были захвачены документы, оружие и радиостанции.

