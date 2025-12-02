Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

Что известно о последних атаках по оккупантам на ВОТ?

В Покровске Донецкой области дроны атаковали личный состав врага. А в Белояровке был успешно поражен склад боеприпасов 51-й ЗВА.

На Луганщине в Денежниково под прицелом оказался склад ГСМ 3-й мсд.

Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии,

– отметили в ССО.

ССО отработали по вражеским целям: смотрите видео

Потери врага: последние новости