Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Подрыв двух танкеров "теневого флота" России был спецоперацией СБУ, – источники

Какие потери врага на 2 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 175 030 (+1 110) человек,
  • танков – 11 387 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 679 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 768 (+14);
  • РСЗО – 1 552 (+0);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 430 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 141 (+51);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 641 (+58);
  • специальной техники – 4 011 (+1).


Потери врага на 2 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 239 беспилотных летательных аппаратов и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.

  • Недавно подразделения ВМС во взаимодействии с подразделениями ССО провели успешную операцию. Вследствие этого на аэродроме Саки был поражен командно-диспетчерский пункт управления россиян, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1". Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

  • Кроме этого, Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Они попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК врага. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.