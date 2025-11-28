Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ. Там также показали кадры эффективного уничтожения российских объектов.

Что удалось уничтожить в Саках?

Подразделения ВМС ВСУ совместно с Силами специальных операций ВСУ поразили командно-диспетчерский пункт управления противника, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО в Саках.

Среди пораженных целей, в частности, оказались ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1. Также под удар украинцев попала установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

Военно-Морские Силы ВС Украины постоянно уменьшают боеспособность врага... Ослабление боевых возможностей врага – еще один шаг к победе,

– говорится в сообщении.

