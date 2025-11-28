Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ. Там также показали кадры эффективного уничтожения российских объектов.
Смотрите также Три ЗРК за три дня: СБС разбили технику врага стоимостью 60 миллионов долларов
Что удалось уничтожить в Саках?
Подразделения ВМС ВСУ совместно с Силами специальных операций ВСУ поразили командно-диспетчерский пункт управления противника, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО в Саках.
Среди пораженных целей, в частности, оказались ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1. Также под удар украинцев попала установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.
Военно-Морские Силы ВС Украины постоянно уменьшают боеспособность врага... Ослабление боевых возможностей врага – еще один шаг к победе,
– говорится в сообщении.
Удары по целям в Саках: смотрите видео
Как Украина уничтожает объекты врага на оккупированных территориях?
Ранее во временно оккупированном Мариуполе ВСУ недавно ликвидировали российскую систему ПВО "Тор-М1" и военные склады. Хотя Мариуполь пока лучше защищен, чем Таганрог или даже Ростов-на-Дону.
До этого сообщали об атаке дронов на временно оккупированную территорию Донецкой области. Предположительно, под атакой были энергетические объекты. Под ударом могла быть электроподстанция "Южная" на 330 киловатт.
Также на прошлой неделе взрывы слышали во временно оккупированном Крыму. Громко было по меньшей мере в 4 городах, сообщали о перебоях со светом. Причиной называли возможное попадание в одну из подстанций.