Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Какие последствия ночного обстрела?

Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки ранены два человека в Одесской области. Также более десятка гражданских объектов по стране получили повреждения.

Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях,

– добавил президент.

Также враг бил по Днепровской и Черкасской областям. По словам Зеленского, всего оккупанты применили более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов.