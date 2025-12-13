Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Какие последствия ночного обстрела?
Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки ранены два человека в Одесской области. Также более десятка гражданских объектов по стране получили повреждения.
Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях,
– добавил президент.
Также враг бил по Днепровской и Черкасской областям. По словам Зеленского, всего оккупанты применили более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов.