Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Які наслідки нічного обстрілу?

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки поранено двоє людей на Одещині. Також більше десятка цивільних об'єктів по країні зазнали пошкоджень.

Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях,

– додав президент.

Також ворог бив по Дніпровщині та Черкащині. За словами Зеленського, всього окупанти застосували понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів.

Наразі усі необхідні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання в громадах, які постраждали після нічної російської атаки.

Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям,

– наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, саме тому Україна потребує підтримки в усьому, що допомагає захистити життя й наблизити кінець війни: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію.

Росіяни били ракетами та безпілотниками / Фото: ДСНС