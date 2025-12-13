Про це інформує 24 Канал.
Що відомо про вибухи в місті?
О 02:25 у Кропивницькому районі пролунала повітряна тривога. Згодом Повітряні сили попередили про рух кількох "Кинджалів" у напрямку міста.
А вже об 02:30 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у місті.
Нагадуємо, що раніше о 01:33 моніторингові канали повідомляли про рух двох крилатих ракет.
Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.
Куди Росія гатила цієї ночі?
В ніч на 13 грудня вибухи чули мешканці Одещини. Внаслідок обстрілу крилатими ракетами, балістикою та дронами близько 90% домівок в Одеській області залишились без світла, води та зв'язку.
Схожа ситуація наразі й на Миколаївщині. О 01:24 монітори повідомляли про рух трьох груп крилатих ракет "Калібр" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. А вже за 5 хвилин прогримів вибух.
Також гучні вибухи зафіксували й у Дніпрі. За інформацією Суспільного, гучний звук місцеві почули близько 00:07.