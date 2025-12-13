Про це повідомляє 24 Канал.

Де чули вибухи в ніч на 13 грудня?

За інформацією Суспільного, в ніч на 13 грудня близько 00:07 у Дніпрі прогриміли вибухи. Однак сигнал повітряної тривоги у області прозвучав за дві хвилини після – о 00:09.

Водночас в Одесі увімкнули тривогу 12 грудня о 23:26. Згодом Повітряні сили повідомили про рух кількох груп ворожих БпЛА. Частина з них прямувала на Одещини з Миколаївщини, а ще одну групу зафіксували над акваторією Чорного моря – вона рухалась у бік півдня області.

Уже о 23:52 та 23:54 місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів.