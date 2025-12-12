Загарбники не припиняють повітряний терор українських міст. Так, вдень 12 грудня окупанти поцілили дронами у спортивну школу Шостки, де тривало тренування дітей, передає 24 Канал.
Де є загроза російських безпілотників?
Росіяни запустили безпілотники з різних напрямків. Зокрема, з акваторії Чорного моря. Після 21:00 в Одесі чули вибухи.
Де оголосили тривогу: дивіться на карті
Павлоград – БпЛА у напрямку міста! БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу. Ворожий БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ/Овідіополь. Чернігів – БпЛА у напрямку міста! БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ. Ворожі БпЛА над Черніговом. Перебувайте в укриттях! БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку населеного пункту Південне. БпЛА у бік Чернігова з півночі.
