Що відомо про вибухи Миколаєві?
Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили близько першої ночі, а вже о 01:31 місцеві повідомили, що чули гучний звук вибухів. Цю інформацію підтвердив міський голова.
О 01:24 монітори повідомляли про рух трьох груп крилатих ракет "Калібр" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
Коли чули вибухи на Одещині?
Водночас місцеві жителі Одеси також чули сильний вибух у місті близько 01:30. Раніше Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет. Зазначалось, що дві групи "Калібрів" рухались на північ Одещини по колу.
О 01:32 монітори повідомили про спуск балістики, а згодом знову прогриміли вибухи.
О 01:52 місцеві чули вибухи в межах Одеського району.
Моніторингові канали припускають, що удари балістикою спрямовувались по об'єктах енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, близько 90% міста залишилось без світла, води та зв'язку.
Де ще чули вибухи цієї ночі?
В ніч на 13 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи, однак дещо раніше сигналу повітряної тривоги.
За попередньою інформацією на місто летіли ворожі безпілотники.
Також цієї ночі ворог вже атакував Одещину. Перші вибухи у місті почули близько півночі.