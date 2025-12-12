Захватчики не прекращают воздушный террор украинских городов. Так, днем 12 декабря оккупанты попали дронами в спортивную школу Шостки, где продолжалась тренировка детей, передает 24 Канал.

Россияне запустили беспилотники с разных направлений. В частности, из акватории Черного моря. После 21:00 в Одессе слышали взрывы.

21:00, 12 декабря

Павлоград – БпЛА в направлении города!

20:57, 12 декабря

  • Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.
  • БпЛА с Черниговщины на Сумщину (Конотопский район).
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину (Миргородский район).
20:37, 12 декабря

БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу.

20:08, 12 декабря

Вражеский БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

19:36, 12 декабря

18:55, 12 декабря

18:38, 12 декабря

БпЛА из акватории Черного моря на Черноморск.

17:36, 12 декабря

Вражеские БпЛА над Черниговом. Находитесь в укрытиях!

17:04, 12 декабря

БпЛА из акватории Черного моря в направлении населенного пункта Южное.

17:03, 12 декабря

БпЛА в сторону Чернигова с севера.