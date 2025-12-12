Захватчики не прекращают воздушный террор украинских городов. Так, днем 12 декабря оккупанты попали дронами в спортивную школу Шостки, где продолжалась тренировка детей, передает 24 Канал.
Где есть угроза российских беспилотников?
Россияне запустили беспилотники с разных направлений. В частности, из акватории Черного моря. После 21:00 в Одессе слышали взрывы.
Где объявили тревогу: смотрите на карте
Павлоград – БпЛА в направлении города! БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу. Вражеский БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы. БпЛА из акватории Черного моря на Черноморск. Вражеские БпЛА над Черниговом. Находитесь в укрытиях! БпЛА из акватории Черного моря в направлении населенного пункта Южное. БпЛА в сторону Чернигова с севера.
