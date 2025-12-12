Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

Какие последствия удара по Шостке?

Россия запустила по Сумской области ударные дроны-камикадзе днем 12 декабря. Попадание произошло в гражданскую инфраструктуру в Шостке.

Как сообщил Олег Григоров, враг ударил двумя БпЛА по спортивной школе пока там тренировались дети. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет,

– сообщили в Сумской ОГА.

Сейчас последствия атаки уточняются, добавил Григоров.

Недавние обстрелы Сумщины: какие последствия?