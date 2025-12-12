Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.
Смотрите также Есть попадания на 8 локациях, враг бил по энергетике: где до сих пор сохраняется угроза атаки
Какие последствия удара по Шостке?
Россия запустила по Сумской области ударные дроны-камикадзе днем 12 декабря. Попадание произошло в гражданскую инфраструктуру в Шостке.
Как сообщил Олег Григоров, враг ударил двумя БпЛА по спортивной школе пока там тренировались дети. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет,
– сообщили в Сумской ОГА.
Сейчас последствия атаки уточняются, добавил Григоров.
Недавние обстрелы Сумщины: какие последствия?
Кроме того, под вражеским минометным обстрелом была Середино-Будская община. В результате чего ранена женщина 76 лет. Ее госпитализировали.
Накануне Россия ударила авиабомбами по магазину в Великописаревской общине. В момент обстрела там находились люди. К сожалению, есть погибшие.
8 декабря россияне массированно атаковали энергообъекты Сумской области. В ОВА тогда предупреждали о возможных незапланированных отключениях света.