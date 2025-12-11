В момент удара внутри находились люди. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

Что известно об ударе по Сумской области?

Как сообщили в местной ОВА, россияне обстреляли магазин в Великописаревской общине Сумской области управляемой авиабомбой.

К сожалению, в результате удара погибли двое человек – продавщица и местная жительница. Их тела извлекли из-под завалов.

Ещё двое получили ранения, одна женщина госпитализирована, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Враг сознательно наносит удары по тому, что должно быть безопасным для жизни,

– написал Олег Григоров.

Каковы последствия предыдущих обстрелов Сумской области?