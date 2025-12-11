В момент удара внутри находились люди. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.
Что известно об ударе по Сумской области?
Как сообщили в местной ОВА, россияне обстреляли магазин в Великописаревской общине Сумской области управляемой авиабомбой.
К сожалению, в результате удара погибли двое человек – продавщица и местная жительница. Их тела извлекли из-под завалов.
Ещё двое получили ранения, одна женщина госпитализирована, врачи оказывают ей необходимую помощь.
Враг сознательно наносит удары по тому, что должно быть безопасным для жизни,
– написал Олег Григоров.
Каковы последствия предыдущих обстрелов Сумской области?
Враг постоянно обстреливает приграничье Сумской области, терроризируя местное население.
Так, вечером 8 декабря оккупанты нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре региона. Начальник ОВА сообщил, что из-за повреждений сетей возможны внезапные отключения электроэнергии.
Дроны страны-агрессора также недавно вызвали пожар в 9-этажном доме в Охтирке, охватив квартиры со второго по пятый этаж.
Спасатели эвакуировали 35 человек, ещё 7 человек деблокировали из повреждённых помещений. Работы временно приостанавливали из-за угрозы новых атак.