Как отработала ПВО?

Ночью враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Воздушные силы зафиксировали 154 средств воздушного нападения, среди которых:

3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" (районы пусков – Курская область);

151 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (около 120 из них – "Шахеды") с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское, Чауда (Крым).

Основное направление удара – Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесская область и прифронтовые территории.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 воздушных целей:

83 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (беспилотников других типов);

2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты "Искандер-М/KN-23" на 34 локациях.

Какие последствия обстрела?