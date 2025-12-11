Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Ночью враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.
Воздушные силы зафиксировали 154 средств воздушного нападения, среди которых:
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" (районы пусков – Курская область);
- 151 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (около 120 из них – "Шахеды") с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское, Чауда (Крым).
Основное направление удара – Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесская область и прифронтовые территории.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 воздушных целей:
- 83 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (беспилотников других типов);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".
Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты "Искандер-М/KN-23" на 34 локациях.
Какие последствия обстрела?
Напомним, что россияне ударили по объектам энергетики в Полтавской области. Значительное количество целей сбили защитники, однако зафиксировано падение обломков.
Из-за падения обломков в Кременчуге и прямых попаданий на объектах возникли пожары.
Также оккупанты атаковали Одесскую область. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей врага. Однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.