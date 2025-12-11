Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Уночі ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Повітряні сили зафіксували 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" (райони пусків – Курська область);

151 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" (близько 120 із них – "Шахеди") із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда (Крим).

Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:

83 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" (безпілотників інших типів);

2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети "Іскандер-М/KN-23" на 34 локаціях.

Як відпрацювала ППО уночі 11 грудня / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки обстрілу?