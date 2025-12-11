Куда летят вражеские беспилотники, для каких областей есть угроза и что известно о последствиях атак – читайте в материале 24 Канала. Если в вашем городе объявлена воздушная тревога, настоятельно призываем пройти в укрытие.

Читайте также Угроза радиации в Чернобыле из-за "Шахеды": какая ситуация на ЧАЭС, что говорят эксперты и МАГАТЭ

Где есть угроза российских "Шахедов"?

23:54, 11 декабря

  • Группа БпЛА на Херсонщине в северном направлении.
  • Группа БпЛА на востоке Николаевщины на Кировоградщину.
  • Группа БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на север.
23:15, 11 декабря

Группа БпЛА на Николаевщину с Херсонщины.

23:10, 11 декабря

Группа БпЛА в направлении Кривого Рога из Херсонской области.

23:01, 10 декабря

Группа БпЛА на Донетчине в северном направлении.

22:50, 10 декабря

Группа БПЛА в Херсонской области в северном направлении.