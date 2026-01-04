Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.

Читайте также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину

Действительно ли есть угроза удара?

По данным мониторинговых каналов, 4 января были отмечены признаки, указывающие на вероятный боевой вылет российской стратегической авиации этой ночью.

Наблюдается активность стратегической авиации в радиоэфире,

– добавили мониторы.

В частности, говорится о возможном вылете бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Вероятными целями врага снова может стать энергетическая инфраструктура западных областей.

Кроме этого, мониторинговые каналы сообщили о массированных запусках "Шахедов".

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Удары по энергетике не прекращаются