Также Запорожская АЭС потеряла питание одной из высоковольтных линий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Каковы последствия атак на энергообъекты?
Ночью 3 января враг нанес удары по энергообъектам Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате атак часть потребителей на Николаевщине осталась без электроэнергии.
В то же время на Херсонщине Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же на временно оккупированной Запорожской АЭС было потеряно подачу питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах,
– говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что ликвидация последствий продолжается, чтобы восстановить электроснабжение в атакованных регионах как можно быстрее.
Отмечается, что россияне ранее уже неоднократно повреждали линии ЗАЭС, что повлекло 12 блэкаутов на станции.
Какова ситуация в энергосистеме?
В декабре 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии более чем на 50%. При этом лидером по поставкам остается Венгрия с долей 41%.
Ранее после обстрелов Киевщины, в Вышгороде местные были без света более четырех суток. Тогда людей в пунктах несокрушимости обеспечивали теплом и светом.