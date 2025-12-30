Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Что происходит в городе сегодня?
По состоянию на 8:00 в городе развернуто 11 палаток "пунктов несокрушимости" и подключено 14 генераторов, которые обеспечивают теплоснабжение в 22 многоквартирных домах. В палатках можно согреться, зарядить телефоны и получить актуальную информацию.
Рядом – спасатели ГСЧС Украины и волонтеры Общества Красного Креста Украины. Чрезвычайники работали всю ночь без передышки, чтобы поддержать людей, обеспечить работу Пунктов Несокрушимости и мощных генераторов,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Город остался без энергоснабжения в результате обстрела 27 декабря. В Вышгороде повреждены окна многоэтажного жилого дома. В результате пожара в частном доме пять человек получили острую реакцию на стресс, говорится о трех женщинах, мужчине и ребенке 2017 года рождения. Медики оказали им помощь на месте происшествия.
Что известно о последнем обстреле украинской энергетики?
В результате последней российской атаки существенные повреждения получила энергетическая инфраструктура Киевщины. В регионе до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В воскресенье, 28 декабря, российские войска нанесли удар по Херсонской ТЭЦ. В результате обстрела ранения получила работница предприятия – ее доставили в больницу. Станция обеспечивала теплоснабжение для десятков тысяч домов в городе.