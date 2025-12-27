Об этом сообщили в Киевской ОВА, пишет 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты запустили ракеты, ударные БпЛА и подняли МиГ-31К: где есть опасность обстрела
Что известно о последствиях обстрела Киевщины?
В ночь на 27 декабря враг атаковал Киев и Киевскую область, применяя ударные беспилотники, "Кинжалы", "Калибры", "Искандер-М", "Искандер-К" и баллистику.
По информации Киевской ОВА, в нескольких районах зафиксированы разрушения.
В Вышгороде повреждены окна многоэтажного жилого дома.
В Бориспольском районе подверглись разрушениям производственные помещения и два авто.
В Бучацком районе произошел пожар на территории строительства, а в Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.
Во время массированной комбинированной атаки пострадал житель Ивано-Франковской области. Мужчина находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Сейчас он госпитализирован в местную больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.
К слову! Воздушная тревога в Киеве и области до сих пор продолжается. К слову! Оперативно о ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Какие последствия предыдущих атак на Киев?
Всю ночь и утро 23 декабря Россия атаковала Киевскую область дронами и ракетами. В результате атаки в городе зафиксированы разрушения.
В Святошинском районе столицы есть повреждения остекления окон многоэтажного дома. Согласно обнародованной информации, количество раненых возросло до 5, среди них ребенок 16 лет.
В результате обстрела Киевской области 29 ноября три человека погибли, а еще 38 человек пострадали. Среди них один ребенок. Под ударом оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский.