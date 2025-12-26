Информацию об угрозе вражеских беспилотников и опасности для регионов Украины собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Актуально Хорошие цели для истребителей: авиаэксперт объяснил, как F-16 сбивают ракеты

Куда летят российские БпЛА?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Отслеживайте тревогу в своей области благодаря интерактивной онлайн-карте.

22:48, 26 декабря

Пуски КАБ на Донетчину.

БпЛА на юге Сумщины, на Полтавщину.

22:30, 26 декабря

БпЛА на юге от Сум, курс на Тростянец.

22:18, 26 декабря

Над Киевом БпЛА.

22:06, 26 декабря

БпЛА курсом на Киев.

22:02, 26 декабря

Пуски КАБ на Харьковщину с востока.

21:59, 26 декабря

БпЛА с Черниговщины на север Киевщины.

21:22, 26 декабря

БпЛА на Черниговщине в районе Славутича.

21:20, 26 декабря

БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину (Синельниковский район).