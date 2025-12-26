Інформацію про загрозу ворожих безпілотників та небезпеку для регіонів України зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Актуально Хороші цілі для винищувачів: авіаексперт пояснив, як F-16 збивають ракети

Куди летять російські БпЛА?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Відслідковуйте тривогу у своїй області завдяки інтерактивній онлайн-карті.