Інформацію про загрозу ворожих безпілотників та небезпеку для регіонів України зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Актуально Хороші цілі для винищувачів: авіаексперт пояснив, як F-16 збивають ракети
Куди летять російські БпЛА?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Відслідковуйте тривогу у своїй області завдяки інтерактивній онлайн-карті.
Пуски КАБ на Донеччину. БпЛА на півдні Сумщини, на Полтавщину. БпЛА на півдні від Сум, курс на Тростянець. Над Києвом БпЛА. БпЛА курсом на Київ. Пуски КАБ на Харківщину зі сходу. БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини. БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича. БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину (Синельниківський район).
Пуски КАБ на Донеччину.
БпЛА на півдні Сумщини, на Полтавщину.
БпЛА на півдні від Сум, курс на Тростянець.
Над Києвом БпЛА.
БпЛА курсом на Київ.
Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.
БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича.
БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину (Синельниківський район).