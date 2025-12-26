Інформацію про загрозу ворожих безпілотників та небезпеку для регіонів України зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські БпЛА?

22:48, 26 грудня

Пуски КАБ на Донеччину.

БпЛА на півдні Сумщини, на Полтавщину.

22:30, 26 грудня

БпЛА на півдні від Сум, курс на Тростянець.

22:18, 26 грудня

Над Києвом БпЛА.

22:06, 26 грудня

БпЛА курсом на Київ.

22:02, 26 грудня

Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

21:59, 26 грудня

БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.

21:22, 26 грудня

БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича.

21:20, 26 грудня

БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину (Синельниківський район).