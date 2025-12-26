Авіаексперт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що над відкритим морем могла б ефективніше працювати легкомоторна авіація.

Чи можна було уникнути ударів по Одещині завдяки іншій тактиці ППО?

Результат пов'язаний з правильною тактикою підготовки пусків – некеровані ракети перетворили на керовані з лазерним наведенням, що забезпечує дуже точне ураження цілей.

"Якби ефективніше попрацювали по "Шахедах" в Одеській області, ситуація була б ідеальною. З 400 "Шахедів" пропустили 39 – це 10%, що у відсотках непоганий показник, але в цифрах багато. Ці ураження можна було б запобігти", – сказав Криволап.

Наприклад, легкомоторна авіація могла б працювати в Одесі значно ефективніше, ніж у Сумській, Харківській чи Чернігівській областях, оскільки над відкритим морем немає російських засобів ураження, і перехоплення можна проводити безпечно над акваторією Чорного моря, але цього не зробили.

Президент зробив відповідні висновки та відсторонив командувача ППО "Південь". Очікується призначення нової людини, адже зараз потрібно швидше реагувати на прогалини в обороні, а не чекати, поки ситуація погіршиться,

– пояснив Криволап.

Що ще відомо про стан український ОПК?