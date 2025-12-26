Авиаэксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что над открытым морем могла бы эффективнее работать легкомоторная авиация.

Можно ли было избежать ударов по Одесской области благодаря другой тактике ПВО?

Результат связан с правильной тактикой подготовки пусков – неуправляемые ракеты превратили в управляемые с лазерным наведением, что обеспечивает очень точное поражение целей.

"Если бы эффективнее поработали по "Шахедам" в Одесской области, ситуация была бы идеальной. Из 400 "Шахедов" пропустили 39 – это 10%, что в процентах неплохой показатель, но в цифрах много. Эти поражения можно было бы предотвратить", – сказал Криволап.

Например, легкомоторная авиация могла бы работать в Одессе значительно эффективнее, чем в Сумской, Харьковской или Черниговской областях, поскольку над открытым морем нет российских средств поражения, и перехват можно проводить безопасно над акваторией Черного моря, но этого не сделали.

Президент сделал соответствующие выводы и отстранил командующего ПВО "Юг". Ожидается назначение нового человека, ведь сейчас нужно быстрее реагировать на пробелы в обороне, а не ждать, пока ситуация ухудшится,

– объяснил Криволап.

