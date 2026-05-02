В ВС напомнили, что атака продолжается. И в воздушном пространстве еще есть российские БпЛА.

Сколько дронов удалось сбить 2 мая?

На 18:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 220 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны.

Впрочем, зафиксировали попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В общем россияне запустили 227 дронов. Среди них были реактивные и обычные "Шахеды", "Герберы", "Италмас" и беспилотники других типов. Именно "Шахедов" среди других дронов было около 135.

Пуски были из Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска на территории России и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Таким образом, Воздушные силы подвели итоги атаки с 08:00 по 19:00. Но она еще продолжается.

Где уже были взрывы сегодня, 2 мая?

Они раздавались в Киеве и в Киевской области. Речь о работе ПВО.

Также под массированной атакой был Харьков. Россияне били по трем районам, повреждены четыре АЗС и многоквартирный дом. Есть по меньшей мере 6 раненых.

Важно! Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что враг ставит эксперименты над городом. В частности, в начале мая там впервые использовали новые реактивные БпЛА.

Обстрелов становится больше?

2 мая Владимир Зеленский назвал, сколько БпЛА использовала Россия для атак за неделю. Цифры впечатляют: речь о 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиабомб и несколько ракет. Оккупанты усилили интенсивность ударов, чтобы перегрузить украинскую ПВО.