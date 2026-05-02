У ПС нагадали, що атака триває. І в повітряному просторі ще є російські БпЛА.

Скільки дронів удалося збити 2 травня?

На 18:00 протиповітряна оборона збила/подавила 220 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Втім, зафіксували влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Загалом росіяни запустили 227 дронів. Серед них були реактивні та звичайні "Шахеди", "Гербери", "Італмас" та безпілотники інших типів. Саме "Шахедів" з-поміж інших дронів було близько 135.

Пуски були з Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська на території Росії і Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, Повітряні сили підбили підсумки атаки з 08:00 по 19:00. Але вона ще триває.

Де вже були вибухи сьогодні, 2 травня?

Вони лунали в Києві та на Київщині. Мова про роботу ППО.

Також під масованою атакою був Харків. Росіяни били по трьох районах, пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок. Є щонайменше 6 поранених.

Важливо! Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що ворог ставить експерименти над містом. Зокрема, на початку травня там вперше використали нові реактивні БпЛА.

Обстрілів стає більше?

2 травня Володимир Зеленський назвав, скільки БпЛА використала Росія для атак за тиждень. Цифри вражають: мова про 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і кілька ракет. Окупанти посилили інтенсивність ударів, щоб перевантажити українську ППО.