Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що за неповну добу харків'яни чули приблизно 30 вибухів. Ворог здебільшого бив по Київському району, туди спрямував найбільше безпілотників, а зранку балістичні ракети.

Які наслідки обстрілу Харкова?

Окрім Київського району, були пошкодження у Новобаварському, Шевченківському, Основ'янському. Наприклад, у центрі міста росіяни влучили безпілотником у неробочий готель. Варто зауважити, що це територія, навколо якої є багато пам'яток архітектури XVIII – XIX століть.

У самому готелі виникла велика пожежа на площі понад 300 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених, хоча довкола житлові будинки. Будівля готелю серйозно пошкоджена: вигоріли дах і четвертий поверх, а також постраждав храм, який розташований поруч.

Храм не зазнав значних руйнацій, але повилітали вікна, скло. Російські пропагандисти у своїх каналах уже цинічно встигли звинуватити Україну в обстрілі святині,

– зауважила Анна Черненко.

Ліквідація була складною, адже навколо старі будинки, дерев'яні перекриття, тому нашим вогнеборцям знадобилося дуже багато часу і сил, щоб ліквідувати там загоряння.

"По Харкову росіяни регулярно ставлять експерименти. Два роки тому вони перший раз влучили БпЛА "Молнія". Ми просто для них майданчик для нових випробувань Але будемо триматися, Харків вистоїть", – наголосив керівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких.

Росія вперше випробовувала по Харкову реактивні безпілотники

Упродовж 2 та 3 квітня росіяни продовжували майже щогодини завдавати атак по місту. Київський район пережив найбільшу кількість ударів, зокрема по ньому випробували реактивні безпілотники. У прокуратурі їх називають "Герань-3". Здебільшого Харків атакували "Герань-2", але тепер ворог посилює свій терор.

Внаслідок влучання безпілотника по Київському району постраждав новий житловий комплекс. Відбулося пряме влучання у квартиру, оселя повністю знищена, вигоріло кілька поверхів. На щастя, немає постраждалих.

Щодо безпілотників, хочу сказати, що більшість з тих, які використали по Харкову, це нові реактивні БпЛА. З огляду на це, харків'ян закликають особливо реагувати на сигнали повітряної тривоги,

– підкреслила Анна Черненко.

Раніше говорили про те, скільки часу вистачає, щоб долетіти КАБу, авіації. Коли зявлялися повідомлення у моніторингових каналах, то люди знали, що мають час зібратися і спуститися в укриття. Зараз все змінилося. Ворог забрав цей час.

"Загалом для України це практика не нова, але по Харкову реактивні безпілотники застосували вперше. Втім я хочу однозначно сказати, що якби не сили ППО, у нас би прильотів було значно більше", – наголосив керівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких.

Як швидко долітають реактивні БпЛА?

Усі військові працюють над тим, щоб покращити показники збиття, але влада закликає реагувати на сигнали тривоги. Під час атаки 2 квітня "Шахед", який виявили на державному кордоні, уже за 70 секунд долетів до Харкова. Це говорить про надзвичайно високу швидкість. У прямому сенсі секунди рятують життя.

Ми бачимо, що вони мають заряд звичайного "Шахеда", приблизно 50 кілограмів. Але дуже важливий момент, що при швидкості польоту понад 300 кілометрів за годину, – влучання у житлові будинки матиме дуже серйозні наслідки,

– додав Богдан Гладких.

Вже з 6:00 ранку 3 квітня у Харкові триває повітряна тривога. Перерви на спокійний час не було. Моніторингові канали повідомляли, що над містом вже зафіксовані безпілотники, зокрема "Молнія".

Через низку атак звичайними та реактивними безпілотниками, а також балістичними ракетами постраждало 11 людей. Загалом під серйозними атаками був не тільки Харків, але й передмістя. В області поранено 25 людей, одна людина, на жаль, загинула.

