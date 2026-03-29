Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, до яких наслідків призвели удари противника. Також вона попередила жителів Харківщини, особливо у прифронтових зонах, щодо небезпеки, яка існує від російських дронів.

Які дрони застосовує ворог на Харківщині?

Харків перебував під обстрілами п'ять днів із семи. В деякі дні лунало по два удари. Ворог останній тиждень застосовував переважно безпілотники, зокрема, новий для міста "Італмас" – дешевий аналог "Шахеда". Росіяни застосовували його лише втретє за час повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! Впродовж останнього тижня в Харківській області загинуло троє людей, серед них жінка з Харкова, що потрапила під обстріл. Також, за попередніми даними, 55 людей зазнали поранення.

Загалом FPV-дронів над Харківщиною стає все більше. Тільки за минулий тиждень на Куп'янщині було сім випадків їхнього застосування. Це призвело до поранень людей і руйнацій.

Ворог завдає ударів по трасах, коли їдуть автівки, де є з'їзд з села. Він спеціально вичікує на людей, які виїжджають і б'ють. Зокрема на трасі Чугуєв – Милове, з'їзд на село Лісна Стінка, Приколотне. Також і Лісній Стінці FPV-дронами були пошкоджені газові мережі.

Один з випадків полювання FPV-дронів за людьми стався на Куп'янщині. Чоловік 22 років евакуювався з міста, і під час переходу через річку Оскіл, зазнав поранення. Це означає, що оператори дронів усвідомлювали, що били по людях, які евакуювалися, проте використали FPV-дрон,

– зазначила кореспондентка.

Вона нагадала, що тиждень розпочався з удару на Драчівщині, де FPV-дрон вдарив по потягу у Слатине. На жаль, внаслідок удару загинув чоловік, який лишився у вагоні. А через удар по у Лютівці постраждав 63-річний чоловік.

Чому місцевим жителям потрібно перелаштувати свої життя з огляду на нові загрози?

Крім того, у Великобурлуцькій громаді 28 березня росіяни вдарили по автівці, в якій їхали троє чоловіків. Всі вони дістали поранення, двоє перебувають у лікарні у важчому стані, адже мають комбіновані травми.

Тому місцевим жителям, які живуть там або їздять на роботу, мають розуміти, що Росія тільки нарощує удари FPV-дронами. Тому потрібно міняти свій стиль життя, побут, якщо вони все ж таки вирішують залишитися там жити,

– наголосив Анна Черненко.

Також у трьох населених пунктах на Золочівщині нещодавно було оголошено примусову евакуацію для родин з дітьми. Потрібно розуміти, що удари ворога FPV-дронами будуть тільки нарощуватися. Тому у цих населених пунктах у жодному разі не можна залишатися з дітьми.

Крім того, багато FPV-дронів не спрацьовує. Вони можуть лишатися на дорогах, у полях, навіть у подвір'ях. Але місцевим жителям не можна у жодному разі чіпати їх, тому що вони у будь-який момент можуть спрацювати, здетонувати. Дуже часто поступає інформація, що люди торкаються цих дронів і вони вибухають. Це призводить до поранень. Такі дрони можуть бути неякісною зброєю, проте вони так само небезпечні.

Тому людям, які лишаються у населених пунктах, що розташовані біля лінії бойового зіткнення або ц кілзоні, яка тільки зростає, потрібно перелаштувати своє життя, по-новому побудувати свої маршрути, відмовитися від сільгоспробіт, зважаючи на зростання кількості FPV-дронів.

